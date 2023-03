BBB23: Key Alves percebe ausência de MC Guimê e Sapato, no México

Enquanto Dania Mendez tem sofrido bastante no BBB 23, aqui no Brasil, a atleta Key Alves tem aproveitado muito o La Casa de Los Famosos, no México. No reality show internacional, a ex-confinada brasileira percebeu que os colegas MC Guimê e Sapato não estavam mais no sofã.

Ela ainda não sabe que os dois foram eliminados, mas em conversa com um dos participantes no México, Key desconfiou que algo teria acontecido na casa mais vigiada do Brasil.

"Ele não está ali. Se fosse uma briga normal, a câmera mostraria eles ali também. Mas não mostrou. [...] Mostrava todos assim, como um 'não creio no que aconteceu'", diz a ex-sister.

Na noite desta quinta-feira (17), Tadeu Schmidt entrou no programa bastante sério e frisou que a produção tomou uma atitude em relação aos assédios que Dania Mendez sofreu na casa.

"Conversamos com a Dania, mas a partir de tudo o que vimos e ouvimos, estou aqui para dizer que não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidado com limites aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB 23", disse.