BBB23: Líder, Cezar é escolhido para o Monstro e se revolta

Após vencer a Prova do Anjo, Ricardo escolheu Cristian e Cezar para o Castigo do Monstro Pavio Curto. É a segunda semana seguida do enfermeiro na dinâmica, e a primeira vez do BBB 23 em que o Líder da semana vai parar no castigo.

O baiano ficou revoltado após ser indicado para o castigo do monstro por Ricardo Alface, e, assim, perder as mordomias da liderança conquistada após mais de 15 horas de resistência. O enfermeiro agora não poderá mais dormir no quarto mais privilegiado da casa nem usufruir das comidas do VIP no BBB 23, já que o monstro manda o broder para a xepa.

"Uma coisa é jogo, outra coisa é caráter. Para mim é mau-caratismo", disparou o baiano em conversa com Fred Nicácio neste sábado (18).

Até a formação do Paredão, que acontece na noite de domingo (19), os dois terão que passar o tempo todo vestidos de irritadinhos. Ao sinal do Monstro, deverão ir até a área reservada e extravasar a falta de paciência. Além disso, eles perdem 300 estalecas e quem estiver no VIP, vai para a Xepa.

Como Cezar é o Líder da semana, Tadeu reforça que ele está na Xepa. Para o almoço do Anjo, Ricardo escolhe MC Guimê, Fred e Larissa.