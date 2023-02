BBB23: Pai de Bruna Griphao assume 'culpa' pelos palavrões da atriz

Bruna Griphao vem chamando a atenção no Big Brother Brasil 23 pela forma como fala, com alto número de palavrões. Pai da atriz, Paulo Orphao assumiu a responsabilidade, e pediu desculpas ao público. Ele reiterou que, apesar o linguajar, a filha é 'educada'.

"A culpa disso é minha, não é dela, não. Peço desculpas a todo mundo. Somos muito colados, andamos muito juntos. Bruna sempre foi criada num ambiente descontraído. Mas ela é educada. Ali ela está sem filtro. Sem filtro, meu Deus do céu... Não dá nem para adjetivar. Ela é braba. Com filtro, é Lady Di. Mas ela se toca várias vezes, vê que tem que parar de falar palavrão. Ela foi criada assim, eu falo bastante palavrão também", afirmou, em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Outra coisa que se destacou no jeito de Bruna é o alto consumo de cigarros. A atriz aparece frequentemente fumando no reality show, muitas vezes ao lado de MC Guimê. Paulo garantiu que, fora do programa, o vício não é tão excessivo, e culpou a ansiedade dentro do programa.

"A Bruna, aqui fora, não fuma cigarro industrializado. Ela enrola um cigarrinho de tabaco puro. Tem todo um ritual. Como lá não tem a seda e o filtrozinho, fica mais fácil, ela acaba fumando mais. Vejo uma conjunção de fatores: ela está tendo muito acesso a cigarro e está uma pilha de nervos. E também tem a resenha com o pessoal ali", disse.

"Bruna é autêntica, não vai fazer ceninha e fumar escondido. É uma válvula de escape para ela. Mas bota para treinar com qualquer pessoa. É um monstro. O pulmão da minha filha tem que ser estudado. Eu também sempre treinei, nadei e tenho um gás violento, mas sou fumante. Não estou fazendo apologia, é uma m*** mesmo. Daqui a pouco ela para de fumar. Não é legal, ela sabe. Mas lá está no olho do furacão", completou.