BBB23 terá o maior prêmio da história; confira o que já se sabe

O BBB 23 estreia já no próximo dia 16 e, apesar dos nomes dos participantes ainda não terem sido anunciados, algumas novidades da nova edição já foram divulgadas.

Veja o que já se sabe sobre o "BBB 23":

Tadeu Schmidt segue à frente do programa pela segunda vez

O "BBB 23" terá o maior prêmio da história do programa

A decoração da casa será inspirada em viagens

Os participantes serão novamente divididos em Camarote e Pipoca

A conhecida música-tema do programa na voz de Paulo Ricardo foi repaginada e ganhou batidas de funkO programa ganha um novo quadro, com a participação da ilustradora Rafaella Tuma

Paulo Vieira e Dani Calabresa retornam com os quadros "Big Terapia" e "CAT BBB"

A Casa de Vidro está de volta, mas estreia antes do programa

O público ao vivo retorna durante as eliminações às terças.

A abertura da Casa de Vidro acontece em um shopping center e, segundo a produção do programa, ela terá "uma função que será determinante no time final de novos moradores da casa mais desejada do Brasil".

Quanto ao prêmio, o apresentador Tadeu Schmidt diz que ainda não é possível responder o valor ."Conforme o jogo anda, o prêmio aumenta junto", explicou.

A nova música, por sua vez, ainda na voz de Paulo Ricardo, ganhou batidas funk em um remix que conta com a parceria de Dennis DJ e do grupo Funk Orquestra.

Já o quadro semanal com a ilustradora Rafaella Tuma mostrará momentos icônicos do reality em animações de forma bem-humorada, como já são os vídeos de Rafaella.