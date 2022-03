BBT Academy of Art lança curso de teatro musical em Salvador

O BBT Academy of Art lançou o curso de teatro musical que vai promover ao longo do ano em Salvador, com matrículas abertas até o fim de março. A aula inaugural aconteceu na sede do centro de artes, reunindo a diretora da instituição, Tânia Gordilho, a responsável pelo projeto de ampliação do BBT, Fabiana Gordilho, e o diretor geral do curso, o ator e diretor Bernardo Berro, que está em cartaz em São Paulo com o musical A Família Adams. Também de São Paulo, Fefa Moreira integra o time do curso e esteve na capital baiana para a aula inaugural. Ela vai ministrar aulas de Jazz Musical e coreografar a montagem.

O programa do curso conta ainda com aulas de canto com Catharina Gonzaga, cantora, maestrina e preparadora vocal, que atua na área há mais de 20 anos e já fez apresentações no Brasil e Estados Unidos; teatro, com Fausto Soares, mestre em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia; e música, com Fabrício Cyem, mestrando em educação musical. Tânia Gordilho é diretora do BBT Academy of Art e na ocasião celebrou a chegada do projeto inédito em Salvador: “É um grande prazer trazer o curso de teatro musical. Temos uma história de 46 anos dentro do ballet clássico e o curso de teatro musical vem como parte desse projeto de expansão. Buscamos profissionais de excelência no mercado e chegamos aos nomes de Bernardo Berro e Fefa Moreira, com carreiras consolidadas em suas áreas de atuação, que vão se unir a profissionais renomados em Salvador, como Catharina Gonzaga, Fausto Soares e Fabrício Cyem”.

Foto: Divulgação

Bernardo Berro é ator, cantor, diretor, dublador, professor e produtor teatral. Trabalhou em mais de trinta espetáculos teatrais, destacando-se seus últimos trabalhos como ator e cantor em teatro musical. Ele vai ficar na ponte aérea entre São Paulo e Salvador, e conta que o processo segue até o fim do ano, quando será apresentada uma montagem do High School Musical: "Eu venho de uma formação teatral de processo. Eu pesquiso tudo antes de subir ao palco, e é assim que eu quero levar esse curso. Haverá, por exemplo, a simulação de uma audição para que os alunos tenham a experiência de vivenciar todos os processos da montagem de um musical”.

Fefa Moreira acredita que é um momento único para a Bahia e que a musicalidade e a desenvoltura corpórea natural dos baianos será uma aliada no processo: “Eu percebo nas movimentações, nos ballets, na cultura baiana, já há uma disponibilidade muito incrível e esse curso será uma experiência única que vai unir a isso tudo a técnica do teatro musical com esse time de excelência. A gente vai se misturar e vai sair um caldo maravilhoso”.