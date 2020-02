Beatriz e o Peixe-Palhaço em curta temporada no Teatro Sesi

Um encontro capaz de despertar a pulsão da criação, do amor e da liberdade é o mote do espetáculo Beatriz e o Peixe-Palhaço, que chega ao Teatro Sesi neste fim de semana. Dirigida pelo português Moncho Rodrigues, a peça acompanha uma menina-jovem que vive numa casa excessivamente hermética, e cuja rígida família desde seu nascimento, já tem para ela um caminho traçado. Isso muda quando ela entende o que é liberade com o novo amigo.

Apesar de inicialmente Beatriz não simpatizar com o novo elemento no seu quarto, aprende com a sua convivência, entre danças e silêncios a maior razão de viver. Na encenação há um permanente convite à participação do público, deixando o espetáculo aberto. Vida e aquário, palco e plateia, real e imaginário se confundem.

Serviço: Teatro Sesi (Rio Vermelho). amanhã e domingo, 16h. ingressos: R$ 30 | R$ 15. Vendas no local.