Beatriz Ferreira vai à final do Mundial de boxe e faz história

Beatriz Ferreira não cansa de fazer história. Pela terceira vez seguida, ela está na final do Campeonato Mundial Feminino de boxe. A baiana venceu a sul-coreana Oh Yeonji, pela categoria até 60kg, e se tornou a primeira brasileira a alcançar três decisões do torneio. Já a conterrânea Bárbara Santos (70kg) perdeu para a australiana Kaye Frances Scott e ficou com o bronze.

A classificação de Bia à final veio com gostinho de revanche. Em 2018, a boxeadora disputou seu primeiro Mundial, também realizado em Nova Déli, na Índia, mas foi eliminada por Oh Yeonji. Cinco anos depois, foi quem se deu melhor, e agora irá em busca de mais um ouro.

Feel the vibe at the World Women's Boxing Championships 2023 ????#WWCHDelhi pic.twitter.com/OuOnlaqCn9 — IBA (@IBA_Boxing) March 23, 2023

O primeiro round foi equilibrado, mas Bia conseguiu encaixar mais golpes na adversária e saiu com a vantagem. Ela manteve bom volume no segundo e no terceiro round, e carimbou a vaga na final por decisão unânime dos jurados. A adversária da decisão será a colombiana Angie Valdez.

Dona de uma medalha de ouro, conquistada em 2019, e uma prata, faturada no ano passado, Bia pode quebrar mais um recorde. Até aqui, nenhum atleta nacional conquistou o primeiro lugar da competição duas vezes. Se for campeã, a baiana se tornará a brasileira com mais títulos mundiais da história do boxe.

Vale lembrar que Beatriz Ferreira já é a maior medalhista do país no torneio. Com a campanha feita na atual edição, ela ultrapassou Robson Conceição (prata em 2013 e bronze em 2015) e Everton Lopes (ouro em 2011 e bronze em 2013).

Já Bárbara Santos garantiu o bronze logo em sua estreia em Mundiais. Também baiana, Bynha fez um duelo equilibrado contra a australiana Kaye Frances Scott e venceu o primeiro round - mas a rival levou o segundo. Após um terceiro round parelho, a luta terminou com decisão dividida dos juízes e foi para revisão do painel superior, que determinou vitória por 4 a 3 da oponente.