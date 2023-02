Bebê curte Carnaval de Salvador em 'berço elétrico'; veja vídeo

Uma multidão acompanha Durval Lelys no circuito Osmar (Campo Grande). Todo mundo pula e faz a Dança do Vampiro, inclusive dentro do berço. Isso mesmo, um berço elétrico circulou nesta terça-feira de Carnaval.



O baby eletric leva a pequena Maria Alice, de 1 ano e 4 meses. Ela vai acompanhada dos pais Catarine Macedo e Jean Almeida. A estrutura é um berço adaptado, com rodas, e que garante a segurança da bebê.

A pequena foliã chama atenção por onde passa. No primeiro dia de Carnaval, ela desfilou sua alegria pelo circuito Dodô (Barra-Ondina). Nesta terça, último dia de folia, ela aparece dançando dentro do berço em um flagra do jornalista Raoni Oliveira.



É o primeiro Carnaval da pequena Alice em Salvador, mas, nas redes sociais os pais compartilham momentos na festa soteropolitana em anos anteriores.

A matéria foi publicada originalmente no Alô Alô Bahia.

