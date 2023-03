Bebê é torturado e morto em Pernambuco; mãe é presa suspeita do crime

Uma mulher de 18 anos é suspeita de agredir e matar um dos filhos gêmeos, de três meses, e tentar matar o outro, que está internado em estado grave no Hospital Barão de Lucena, no Recife.

O bebê deu entrada no hospital, vindo da cidade do Cabo de Santo Agostinho, com cinco costelas quebradas e queimaduras pelo corpo, na madrugada desta segunda-feira, 13.

O corpo da outra vítima foi conduzido ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Após recolher as informações no hospital, uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi até a casa em que ocorreu o crime, onde encontrou o companheiro da suspeita acompanhado de mais um de seus filhos, de apenas 4 anos de idade.

Ao ser questionado, o homem alegou que as agressões eram praticadas pela própria mãe das crianças, que admitiu agredir os filhos, frequentemente, por falta de paciência. A mulher, que passará por audiência de custódia, foi presa e autuada em flagrante pelo crime de tortura qualificada.