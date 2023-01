Bebê nasce com mais de 7kg e choca redes sociais

Um recém-nascido conseguiu chamar a atenção nas redes sociais após nascer pesando mais de 7 kg. O bebê chegou ao mundo no Hospital Padre Colombo, no município de Parintins, interior do Amazonas, na última quarta-feira (18).

Angerson Santos foi considerado o maior bebê que já nasceu no município. A mãe, Cleidiane Santos dos Santos, de 27 anos, deu entrada na unidade de saúde após sentir várias dores.

Segundo o g1, a mãe recebeu a notícia que estava gerando um bebê um pouco maior para a idade gestacional e precisou fazer o pato via cesárea. O pequeno Angerson chegou ao mundo com 59 centímetros e pesando 7,328 kg.

Mesmo com esse peso, o recém-nascido está estável, corado e com hidratação venosa por cateterismo umbilical. Os membros não têm anormalidades e as outras funções fisiológicas também estão normais.

Com a chegada do bebê gigante, o hospital iniciou uma campanha para ajudar os pais a realizar um enxoval, já que todas as roupas que adquiriram para o neném, não vão servir na criança.