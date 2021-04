Bekoo das Pretas lança websérie sobre trajetória de evento

A websérie Bekoo - Made by Queens/This is Bekoo retrata a jornada do Bekoo Das Pretas desde sua idealização e primeira edição no Beco das Pulgas (2016) no Centro de Vitória (ES), passando pelas últimas edições na quadra da escola de samba MUG no bairro Glória, Vila Velha e o olhar futuro do projeto. Estão no ar seis episódios, lançados desde 24 de fevereiro - o último sai no dia 7 de abril. A produção é do Instituto Das Pretas, mesma organização capixaba que faz o Encontro das Pretas, com apoio da Budweiser.

Em cada episódio serão entrelaçadas narrativas individuais e coletivas com o movimento da festa, dentre os temas abordados ao longo da websérie estão a história do Bekoo, impacto social, planejamento financeiro, precificação, gestão de carreira e estratégias antirracistas.

Criada em 2016, a festa já levou nomes como Pathy Dejesus, Miria Alves, Drik Barbosa, Tamy Reis, KLJay, Aisha Mbikila, CIA e Budah, em 2020 foi responsável por levar mais de 60 (sessenta) mil pessoas no primeiro bloco de carnaval de rua com recorte musical no universo do hip hop, para as ruas do centro de Vitória.

Cada episódio da websérie tem uma temática central e independente, possibilitando que seja vista sem prejuízo de conteúdo. A proposta é trazer a tona o impacto transformador das ressignificações a partir de uma retomada artístico-cultural de protagonismo negro feminino e periférico enraizada e impulsionada a partir da criação do Bekoo das Pretas.