Bela Gil anuncia fim do casamento após 19 anos com JP Demasi

A chef de cozinha Bela Gil anunciou o fim de seu casamento com o empresário e designer João Paulo Demasi. Eles estavam juntos há 19 anos e são pais de Flor, 14 anos, e Nino, 6 anos.

O fim do relacionamento, que era aberto, foi anunciado por Bela, em sua conta do Instagram. Ela aparece abraçada ao ex. " Depois de 19 anos de relação linda e tranquila, que gerou tantos frutos no amor e no trabalho, o nosso casamento chegou ao fim", escreveu.

Bela também fez elogios a JP. "não tem como não amar a forma como vc educa os nossos filhos, como vc navega o mundo, como vc é como ser humano. Nossa parceria na m/paternidade e nos negócios continua firme. Agradeço cada segundo ao seu lado, cada palavra de apoio, cada gesto de cuidado. A vida com vc só me deu sorte", finalizou.

Ela também agradeceu o apoio da família e dos amigos no processo de separação. A filha do casal, Flor, deixou um comentário para os pais. "Amo vocês mais que tudo", escreveu.

Flora Gil e Gilberto Gil, pais de Bela também prestaram apoio ao casal. "Vocês são meus amores e me deram as maiores alegrias em minha vida. Contem comigo", disse Flora.