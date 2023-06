Bela Gil conta que teve três namoros durante casamento

Em conversa sobre relacionamentos afetivos no Saia Justa (GNT) desta quarta (31), Bela Gil, 35, revelou detalhes de seu casamento não monogâmico de 19 anos com o ex-marido, JP Demasi.

"Vivi três relacionamentos longos e profundos durante esses anos de casamento", disse. "Ele sabia que eu vivia, só não queria ver".

Segundo a apresentadora, esse acordo deu certo e o casamento não terminou por isso e sim por outras questões. Bela afirmou que, caso tenha um outro relacionamento, talvez queira mais liberdade na opção não monogâmica, sem a necessidade de não aparecer em público.

"Acredito que dá para a gente amar e se apaixonar por mais de uma pessoa. Eu vivi isso", disse.

A apresentadora contou ainda que o relacionamento com JP era saudável e não havia ciúmes. Ela disse que essas questões precisam ser conversadas para que as pessoas tenham opção de escolha e entendam o que funciona para cada um.

O fim do casamento dos dois foi anunciado em janeiro deste ano, pelas redes soaciais. "Depois de 19 anos de relação linda e tranquila, que gerou tantos frutos no amor e no trabalho, o nosso casamento chegou ao fim", disse. Bela e JP são pais de Flor Gil, 14, e Nino, 6.