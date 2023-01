Bela Gil curte o mar em domingo ensolarado em Salvador

A apresentadora Bela Gil curtiu o domingo de sol em Salvador aproveitando a praia na região da Vitória. Ela postou um vídeo curto nas redes sociais em que aparece mergulhando nas águas do mar.

Bela esteve no Festival de Verão Salvador no sábado (28), acompanhada da filha mais velha, Flor de Gil. Gilberto Gil, pai da apresentadora, foi uma das atrações do evento, que acontece no Parque de Exposições.

A passagem de som aconteceu na noite de sexta. A banda de Gil conta com vários membros da família, incluindo os filhos Bem e Nara e os netos João e Flor. As netas Roma e Pina também estavam no ensaio.

Gil fez um dos shows mais esperados do FV, com direito a participação especial do amigo Caetano Veloso. Juntos, eles fizeram uma homenagem a Gal Costa, que faleceu no ano passado.