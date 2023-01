Bela Gil e Gabriela Prioli são novas integrantes do Saia Justa

Gabriela Prioli e Bela Gil são as novas apresentadoras do Saia Justa. A advogada e a nutricionista foram anunciadas como as novas integrantes do sucesso do canal GNT nesta quarta-feira (25). Na véspera, Gabriela havia informado sua saída da CNN, emissora de notícias onde ela participou de programas de debates. As duas novas apresentadoras entram no lugar de Sabrina Sato e Luana Xavier. Astrid Fontenelle e Larissa Luz continuam no Saia Justa.

"Vim correndo pra cá compartilhar com vocês, meus parceiros de jornada, as minhas decisões e movimentos, esperando que todos me acompanhem nos próximos passos, como tem sido até agora”, escreveu Gabriela no Instagram. Além de advogada, ela é palestrante, escritora e influenciadora digital com mais de dois milhões de seguidores no Instagram. Um de seus livros é Política é Paar Todos.

Bela Gil é chef de cozinha e orientadora alimentar. Ela é filha de Gilberto Gil com Flora Gil, também empresária do cantor. Defensora da culinária vegetariana, Bela já esteve nos programas Bela Cozinha, Vida Mais Bela e Refazenda.

Sabrina continuará na Globo, como uma das juradas do The Masked Singer Brasil. Luana vai se dedicar a trabalhos no streaming, cinema e teatro.