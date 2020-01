Bela Gil relembra infância na Bahia: ‘muita muriçoca’

Quando era pequena, a chef e apresentadora de televisão Bela Gil conta que se mudou com a família para uma casa “muito linda no bairro do Horto Florestal”, em Salvador. Acontece que após a mudança, a família passou “anos e anos sendo devoradas pelas muriçocas que apareciam às 18h e ficavam a noite toda picando a gente”, ri Bela, filha de Gilberto Gil.

“Era muita muriçoca, e tentávamos nos proteger de todos os jeitos, porém sem muito sucesso. E um dos motivos de termos nos mudado para um apartamento na Vitória foram as muriçocas. Bichinhos bem pequeninos, porém aterrorizantes, Hahaha!”, gargalha Bela, em entrevista ao CORREIO, concedida por e-mail.

Há menos de duas semanas, a atual moradora do Rio de Janeiro postou uma receita de repelente natural em seu Instagram, à base de citronela. A primeira vez que teve a ideia de fabricar seu próprio produto surgiu durante a gravidez de Nino, hoje com 3 anos, na época em que estava gravando na região serrana do Rio, onde havia muitos casos de Zika.

A maior vantagem dos produtos caseiros, em sua opinião, é ter autonomia sobre o que consome. “Desde quando mudei a minha alimentação ainda na adolescência, comecei a rever certas práticas em outras áreas da vida. E aos poucos mudei não só o que comia, como o que passava na pele e os produtos de limpeza da casa”, conta. “Fiz o repelente para usar durante as gravações do meu programa, e realmente funcionaram bem para mim”, aprova Bela.

Receita de repelente caseiro

POR Bela Gil

Ingredientes

250ml de álcool de cereais

- ¼ xícara de cravo

- 100ml de óleo de amêndoa (pode ser coco, azeite ou andiroba)

- 30 gotas de óleo essencial de citronela

Modo de Preparo

1. Junte o álcool de cereais e o cravo num pote de vidro transparente com tampa.

2. Deixe no sol (no parapeito da janela ou do lado de fora, se possível) durante 5 dias.

3. Quando o álcool de cereais já estiver impregnado da especiaria e bem escuro, coe usando uma peneira fina e misture o óleo vegetal e o óleo essencial.

4. Junte o álcool de cereais e o óleo vegetal em uma garrafa grande e misture bem, chacoalhando a garrafa.

5. Agite antes do uso e aplique no corpo, especialmente nas canelas e nos pés, nos braços, na nuca e no colo ou onde não estiver coberto por roupas.