Bela Gil teve três relacionamentos durante o casamento: 'Dá para amar mais de uma pessoa'

Bela Gil revelou que já teve pelo menos três relacionamentos com outras pessoas durante seu casamento de 19 anos com o designer João Paulo Demasi.



"Vivi três relacionamentos longos e profundos durante esses anos de casamento. Era paixão, era amor. Fiquei casada quase 20 anos e, durante um pouco mais da metade do relacionamento, me apaixonei e pude viver. Porque ele sabia que vivia, só não queria ver, saber detalhes", disse a chef de cozinha e apresentadora, durante o Saia Justa, programa do GNT.



"Eu respeitava, e isso deu muito certo. Nosso casamento não terminou por ter outros relacionamentos. Foram outras questões", continuou a filha de Gilberto Gil.



Astrid Fontenelle e Clara Moneke tentaram entender como ficava o ciúmes, no caso de Bela. "Sou uma pessoa que não tenho ciúmes. Já tentei levar para a terapia. Não sei, talvez nasci desprovida dessa coisa da posse. Mas talvez eu nunca tenha chegado num relacionamento que me levasse para esse lugar. Meu relacionamento com JP era saudável. A gente tinha muita segurança", explicou.



Na roda de conversa, a chef disse também que, caso tenha outro relacionamento, continuará optando por algo não monogâmico. "Acredito que dá para a gente amar e se apaixonar por mais de uma pessoa. Eu vivi isso", destacou.



Bela Gil não assume uma nova relação desde o fim de seu casamento com JP, em janeiro deste ano. Eles são pais de Flor Gil, de 14 anos, e Nino, de 6.



O anúncio foi feito por ela nas redes sociais. "Depois de 19 anos de relação linda e tranquila, que gerou tantos frutos no amor e no trabalho, o nosso casamento chegou ao fim", disse na época.