Bela Gil vai integrar Ministério do Desenvolvimento Agrário

A culinarista e apresentadora Bela Gil vai integrar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O anúncio foi feito pelo governo federal, na última sexta-feira (6).

Bela já tinha participado da equipe de transição do governo, no grupo de trabalho de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O cargo que ela deve ocupar ainda não foi informado e o anúncio oficial é esperado para a próxima segunda-feira (9), pelo ministro Paulo Teixeira (PT).

Bela se formou chef nos Estados Unidos (Foto: Divulgação)

Filha do cantor Gilberto Gil, que foi ministro da Cultura de Lula entre 2003 e 2008, ela participou da posse do presidente no último dia 1º.