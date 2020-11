Bela Vista leva apresentações do Circo Máximus a seu estacionamento

Para aproveitar que o clima circense de diversão e fantasia já tomou conta do Natal do Shopping Bela Vista com o Gran Circo do Bela, o empreendimento vai receber agora o Circo Máximus, considerado um dos melhores da América Latina e que inicia a temporada na capital baiana de forma inédita. O grande espetáculo de estreia vai acontecer nesta sexta (06), a partir das 20h, no estacionamento externo do Bela Vista

- próximo ao Kart.

O show tem duração aproximada de 1 hora e reunirá palhaços, acrobatas, mágicos, malabaristas, contorcionista, homem pássaro, pêndulo espacial e uma atração especial para aqueles que gostam de adrenalina: o famoso globo da morte com capacidade para até cinco motos.

“A iniciativa vem, sobretudo, para valorizar a cultura circense, que inspirou o tema da decoração de Natal do Bela Vista neste ano, e para valorizar toda a classe de profissionais que sofreu com o impacto socioeconômico do fechamento de circos por sete meses, durante a pandemia. Nossa proposta é resgatar a arte circense e promover mais uma experiência única de entretenimento para o nosso público, respeitando todas as normas de saúde e segurança”, destaca o superintendente do Shopping Bela Vista, Vaneilton Almeida.

Com capacidade reduzida para até 200 espectadores, o circo respeitará o distanciamento mínimo de dois assentos livres entre aqueles que podem ser utilizados e o intervalo mínimo de 1 hora entre um espetáculo e outro – para a realização de higienização completa de todo o espaço. Será obrigatório o uso de máscaras individuais, haverá medição de temperatura e a lona, que circunda o circo, estará o tempo todo levantada para facilitar a circulação de ar.

As sessões acontecem de terça a sexta, sempre às 20h. Aos sábados, domingos e feriados, o espetáculo será em dose tripla, às 16h, às 18h e às 20h. A entrada será liberada 2 horas antes de cada espetáculo. Os ingressos custam R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira), para o setor lateral, R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), para área vip, e R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), o camarote. Crianças de até 02 anos de idade não pagam ingressos.