Bela Vista promove evento para Goldens Retrievers neste sábado (14)

A sua vida social pode até estar parada, mas a do seu cachorro, com certeza, está em dia. E hoje é dia de encontrinho para vários cães da raça Golden Retriever em Salvador. A farra vai acontecer no Shopping Bela Vista, neste sábado (14), às 15h.

O centro de compras promoverá um desfile no Verão dos Goldens Retriever, onde os tutores poderão exibir diferentes looks em seus pets. Mas, participar da brincadeira é totalmente opcional. Quem preferir levar o cão apenas para um passeio no ar-condicionado, para driblar o calorzão da capital baiana, também será bem-vindo.

O ponto de encontro será na entrada principal do Bela Vista, às 15h. Em seguida, os tutores e seus amigos de quatro patas percorrerão os corredores do shopping, seguindo do L1 Norte até o L2 Sul, com parada no Amado Pet. Os tutores deverão levar água e sacola para recolher as fezes do seu pet.



Encontro de Golden Retriever

Quando: 14 de janeiro (sábado)

Horário: a partir das 15h

Local: Encontro Pet na frente do shopping (seguindo pelo L1 Norte e saindo no L2 Sul)

Gratuito