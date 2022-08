Beleza e cotidiano de Salvador estão em duas exposições fotográficas

Com mais de 470 anos de história, Salvador rende belíssimas imagens. Sua arquitetura, os costumes do povo e, especialmente sua luz natural, a capital baiana é um presente para qualquer fotógrafo. E nesta sexta-feira (19) conheceremos dois trabalhos que prova isso: serão inauguradas duas exposições que reúnem fotos da cidade, além de um livro relacionado a uma das mostras.

Na Galeria da Cidade, no Teatro Gregório de Mattos, acontecerá a exposição Salvador na Linha, com 27 imagens da fotógrafa Marisa Vianna. As fotos, no entanto, são impressas em tecido e, em seguida, recebem intervenções em bordado, que muitas vezes é usado para contornar objetos como janelas e portas ou, ainda, para inserir flores nas fotos.

Foto de Marisa Vianna, da exposição Salvador na Linha

Marisa conta que a iniciativa de unir o bordado à fotografia surgiu na pandemia, quando a saudade a levou a se debruçar sobre a cidade a partir das suas fotografias e a realçar os seus detalhes por meio do bordado. “Uma dor chamada saudade tomou conta de mim, saudade do ver, do tocar, do sentir, e então precisávamos juntas encontrar um caminho”.

Como se o bordado fosse uma lupa, o efeito da técnica desenvolvida por Marisa é o de ressaltar elementos presentes nas fotografias e fazer as pessoas verem o que possivelmente não veriam no dia a dia ou não enxergariam ao apreciar um registro fotográfico tradicional. “O meu foco é destacar um e outro aspecto, como uma ladeira iluminada, as cordas dos saveiros, os matizes dos telhados, as sinuosidades dos becos e ruelas, a infinidade de flores e cores, e assim fazer com que cada pessoa possa se conectar apenas com a imagem e seguir na sua viagem afetiva”, comenta a fotógrafa.

Foto de Sara Nacif, em Cotidianos Para Guardar - Bahia

A outra exposição, Cotidianos Para Guardar - Bahia, é realizada pelo Salvador Foto Clube, que está completando 18 anos. A mostra no Palacete das Artes tem trabalhos de 51 fotógrafos e será aberta a visitantes a partir de sábado. Na sexta-feira (19), o lançamento é para convidados. Também será lançado o livro homônimo, que deu origem à exposição. A versão digital estará disponível no site www.salvadorfotoclube.com.br, a partir da sexta-feira.

“A nossa intenção é olhar para a Bahia de maneira a vencer a imagem meramente turística, enfadonha e obediente ao programa inscrito no aparelho fotográfico e na cabeça das pessoas”, comenta Fábio Gatti, artista visual, professor e curador do projeto. Adrielly Martins, Gabriel Pinheiro, Gabriela Matoso, Luciana Brito e Luiz Augusto Magina estão entre os fotógrafos que participam da mostra e do livro.

Salvador na Linha

Local: Galeria da Cidade - Teatro Gregório de Mattos

Abertura: 19 de agosto (sexta), 18h.

Visitação: 20 de agosto a 04 de novembro de 2022

Quando: Quarta a domingo (13h às 18h)

Entrada gratuita

Cotidianos Para Guardar - Bahia

Vernissage para convidados: 19 de agosto (sexta), às 19h

Visitação: 20 de agosto a 25 de setembro de 2022

Local: Palacete das Artes – Sala Mansarda

Endereço: R. da Graça, 284 - Graça, Salvador - BA

Entrada gratuita