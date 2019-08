Beleza Oculta: 5 motivos que levaram o filme de Will Smith ao fracasso

O novo filme protagonizado por Will Smith estreia amanhã (26), mas já recebeu um bombardeamento de críticas negativas dos principais jornais especializados do mundo. Além da negação dos críticos, Beleza Oculta está indicado ao Framboesa de Ouro (o Oscar de pior filme do ano) em uma das categorias mais vergonhosas, Pior Combo, pela justificativa de "O elenco inteiro de atores que já foram respeitados". Com exceção de pior ator do ano, o filme havia sido pré-indicado em todas as categorias do mesmo prêmio.

Mas o que deu errado?

Confira os 5 principais motivos que fizeram de Beleza Oculta um favorito na categoria do festival de cinema que premia os piores filmes do ano.

1. Um grande elenco empurrando o filme com a barriga

Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley, Helen Mirren, Edward Norton são nomes caríssimos para se colocar em um filme. Em Beleza Oculta, com exceção de Smith, todo o elenco parece mais que pagou para atuar, com algumas cenas onde fica claro que houve pouco aprofundamento dentro dos respectivos personagens de cada ator. É tanto que a indicação ao Framboesa é justamente por conta dos atores.

(Foto: Divulgação)

2. Melancolia excessiva

Quase tudo é forçado na narrativa, mas o melodrama é tanto que faz parecer que Beleza Oculta é um spin off de alguma novela mexicana da década de 1990.

(Foto: Divulgação)

3. Mensagens rasas e repetitivas

"A morte é algo com que convivemos em toda a nossa vida" e "o tempo passa muito rápido e não devemos gastar com besteiras" são alguns dos exemplos dentro das dezenas (sim, dezenas) de tentativas desajeitadas de transmitir mensagens motivacionais que mais incomodam do que motivam.

(Foto: Divulgação)

4. Eu já vi isso antes!

Smith interpreta mais um pai fracassado - agora não financeiramente, mas emocionalmente -, atuando de forma idêntica a seu trabalho em À Procura da Felicidade. É sério, é igual, tem até uma cena em que Will segura a mesma quantidade de tempo de choro, olhando para o céu, em um enquadramento milimetricamente exato ao realizado no filme de 2006 que lhe rendeu uma indicação ao Oscar.

(Foto: Divulgação)

5. Hã?

Durante o filme são criados tantos núcleos alternativos - como doenças e relações afetivas de personagens coadjuvantes - que a direção se perde e acaba finalizando a trama sem explicar praticamente nada sobre todos que estão em cena.

(Foto: Divulgação)

Confira trailer:

As informações são do Jornal do Commercio.