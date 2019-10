Bélgica bate Casaquistão e segue 100% nas Eliminatórias da Euro

A Bélgica já tinha garantido a primeira vaga na Eurocopa de 2020 na última quinta-feira (10) com uma contundente goleada de 9 a 0 sobre San Marino. Neste domingo (13), se não teve a mesma fome de gols, ao menos manteve os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias ao bater, fora de casa, a seleção do Casaquistão por 2 a 0. Batshuayi e Meunier marcaram os gols dos belgas.

A equipe comandada por Roberto Martínez já soma oito vitórias em oito jogos no Grupo I do torneio qualificatório, agora com 24 pontos. Em termos de artilharia, o time também é insuperável com 30 gols marcados - média de 3,75 por jogo - e apenas um sofrido. Já o Casaquistão exibe sete pontos, sem chances de classificação.

No duelo disputado na Astana Arena, em Nursultan, o time da casa até começou a partida tentando ter mais iniciativa que os visitantes, mas foi Batshuayi quem abriu o marcador aos 21 minutos. O atacante do Chelsea aproveitou um passe precioso de Dennis Praet, que joga no Leicester, para vencer o goleiro Nepogodov.

Mesmo com o placar inaugurado, o jogo continuou um tanto morno e o segundo gol só saiu na etapa complementar, com a seleção que terminou a última Copa do Mundo em terceiro lugar buscando mais o campo de ataque e acelerando o ritmo.

Eden Hazard lançou o lateral Meunier pela esquerda, que tocou na saída do goleiro para decretar a tranquila vitória belga ao oito minutos.

Na nona e penúltima rodada da chave, os belgas voltam a atuar longe de seus domínios no dia 16 de novembro, quando visitam a Rússia.