Bélgica é mais uma vítima da 'maldição' de tirar o Brasil em Copa

Eliminar o Brasil na Copa do Mundo é um 'título' à parte para qualquer equipe. Afinal, derrubar a única pentacampeã é um feito e tanto. Mas os algozes precisam lidar com uma espécie de zica: a queda precoce na edição seguinte. Desde 2002, cinco seleções sofreram com a maldição, incluindo a Bélgica, a vítima no Catar.

Os Diabos Vermelhos, que foram responsáveis por eliminar o Brasil nas quartas de final de 2018, deram adeus ao Mundial de 2022 ainda na primeira fase. Foi uma surpresa - afinal, os belgas, que ocupam a segunda colocação no ranking da Fifa, chegaram à Copa cercados de favoritismo. Mas não corresponderam em campo e acabaram em terceiro no Grupo E, atrás da vice-campeã Croácia e do Marrocos, que fez história e avançou na liderança.

Antes, Alemanha e França haviam sofrido desse "mau-olhado" verde e amarelo. Os alemães se tornaram tetracampeões em 2014 no Brasil, com direito ao fatídico 7x1. Mas na Rússia, em 2018, não conseguiram avançar para as oitavas de final. Foi a primeira vez que a equipe acabou eliminada em uma fase de grupos da Copa.

Já a França sofreu a zica duas vezes. Em 1998, os Bleus se tornaram campeões pela primeira vez após vencerem o Brasil por 3x0 na final. No Mundial seguinte, em 2002, caíram na fase de grupos, sem marcar um gol sequer.

O mesmo ocorreu em 2010. Depois de serem os carrascos do Brasil nas quartas de final de 2006, os franceses ficaram em ultimo lugar na Copa seguinte, em uma chave que tinha a anfitriã África do Sul, México e Uruguai.

Apenas uma seleção conseguiu escapar da maldição: a Holanda. Após eliminar a seleção canarinha nas quartas de final de 2010 - e ficar com o vice-campeonato, depois de perder a final para a Espanha -, a Laranja Mecânica chegou até a semifinal de 2014, caindo para a Argentina. Ainda terminou em terceiro, vencendo justamente o Brasil na disputa.