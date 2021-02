A ausência do carnaval em meio à pandemia de coronavírus tem deixado as estrelas do axé e seus foliões saudosos. Nesta sexta (12), dia em que estaria no circuito Barra-Ondina arrastando multidões, Bell Marques até tentou falar com o seu público, mas as lágrimas impediram.

Bell chorou e em meio às lágrimas falou sobre o sentimento. "Hoje é um dia que não me sinto feliz! Sei que tenho, e vou superar, mas o meu amanhecer foi assistindo um vídeo maravilhoso, e ouvindo uma mensagem motivadora, muito carinhosa do querido amigo Dolfo do Camaleão, na mensagem ele tentava me encorajar, porque ele sabe da minha paixão pelo que faço.Existem coisas que não conseguimos explicar, todos sabem que essa festa tem um significado diferente pra mim e minha família, não é simplesmente o carnaval, é a historia da minha vida”, disse.

“Hoje, não estou sentindo aquele frio na barriga de todos os anos, não sinto a tensão nervosa da casa, nem escuto o alvoroço dos abadas, meu telefone emudeceu, não é carnaval cidade, quero continuar dormindo, pra não perceber que o sol não brilha tão forte e com a mesma alegria, como nos anos passados. Esse ano eu não vou ouvir o seu olhar, eu não vou sorrir pra o seu sorriso, o som da minha guitarra vai passar de raspão por mim, mas vou aprofundar minhas raízes e no próximo ano vamos viver um longo amor. Agora, vou guardar minhas lágrimas, por saber que você vai estar comigo em breve! Até lá galera do coração!! Domingo mataremos um pouco essa saudade, na nossa live." completou.

Quem também caiu em lágrimas foi Ivete Sangalo. A cantora derramou lágrimas em um vídeo divulgado para promover a live “O Trio: Ivete, Claudia e Você”, que acontece nesse sábado (12), a partir das 17h30, com transmissão do Multishow e também no canal do YouTube das duas cantoras. “Carnaval é uma coisa muito forte. Para mim, para Claudia, para nossos artistas, nosso povo, das coisas que acontecem aqui” disse Ivete em meio às lágrimas.



A cantora disse que o carnaval é muito mais do que uma data e prometeu muita energia para a live deste sábado. “Muita emoção. O carnaval não é só uma data. É um sentimento, uma sensação, um lugar onde todo mundo quer estar. Eu e @claudialeitte queremos estar com vcs , ainda que seja pela tela da Tv, do computador ou do celular, mas juntos na mesma energia!”



Carnaval do CORREIO

Mesmo sem festa na rua, haverá Carnaval nas páginas e no site do CORREIO. O projeto Correio Folia em Casa irá homenagear Moraes Moreira com o slogan "É Carnaval. Mesmo em casa, tamo junto". Serão publicadas diversas reportagens especiais, programas ao vivo, podcasts, playlists e entrevistas.

O "prato principal" vai ser o programa ao vivo especial "Os Carnavais de Moraes", que vai ao ar no dia 16, em todas as redes sociais do jornal a partir das 14h com transmissão do E–Stúdio e ITS Brasil. A atração terá participação de grandes nomes da música baiana como Daniela Mercury, Paulinho Boca de Cantor, Larissa Luz, Margareth Menezes, Márcio Victor, entre outros, que homenagearão o poeta e compositor que morreu no ano passado.

