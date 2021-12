Bell Marques anuncia que não desfilará seus blocos no Carnaval 2022 

Bell Marques (Foto: Fábio Cunha/Divulgação)

Bell Marques anunciou nesta terça-feira (14) em seu perfil do Instagram que, em função das indefinições quanto à realização do Carnaval de rua em Salvador e dos prazos necessários para a realização da festa, os blocos Camaleão e Vumbora, além do novo Bloco da Quinta, não desfilarão em 2022. Com abadás quase esgotados, os três projetos do cantor, uma das figuras mais importantes da festa, foram adiados para o Carnaval de 2023.

"Não vamos perder nossa alegria! 2023 chega logo e vamos fazer a maior apresentação da história, um desfile lindo, como sempre. Vejo vocês em 2023 com a mesma energia de sempre", prometeu o cantor, que está confirmado na grade do Camarote Salvador. Mais informações sobre os blocos de Bell Marques poderão ser conferidas na página da Central do Carnaval.





Salvador ganhará parque de diversão com mais de 50 atrações

Montado numa área de mais de 30 mil m² no Parque de Exposições, na Avenida Paralela, o Park Salvador contará com mais de 50 atrações e brinquedos, sendo uma excelente opção para as férias de janeiro em família. Durante todo o mês, opções das mais leves às mais radicais estarão disponíveis para o público, como parque inflável gigante, Vila Estripulia com oficinas, shows, teatrinho e brincadeiras infantis, autopista, cama elástica, carrossel, pescaria, charrete, barco viking, kamikaze, duas rodas gigantes e o assustador Castelo do Terror.

Com mais de 1.000 vagas de estacionamento, acessibilidade, praças de alimentação e banheiros exclusivos, o Park Salvador funcionará todos os dias, das 14h às 22h, exceto às sextas-feiras, quando funcionará exclusivamente para o Baile da Santinha. O projeto, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, é comandado pelo Salvador Produções.

Rumo ao altar

O empresário Eugênio Carvalho Filho e Maria Victória Salomão ficaram noivos, sexta-feira, durante viagem a dois por Santa Catarina. O pedido foi feito no Fuso Concept Hotel, situado próximo as praias de Jurerê Internacional e do Forte, em Florianópolis. O casamento deverá ocorrer durante elegante festa, em 2023. Eugênio é filho de Eliane e Eugênio Carvalho e Maria Vitória é filha de Márcio e Claudia Salomão e neta de Gilberto Salomão.





Carol Gaspar e Felipe Monteiro (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Chuva de arroz

A arquiteta Carol Gaspar e o empresário Felipe Monteiro se casaram, sábado, no Enseada do Castelo, em Praia do Forte (BA). A noiva escolheu a dupla Sonja Lopes e Núbia Caloula para assinar a decoração e criar um altar na área externa do salão de eventos do condomínio. A celebração, para 300 convidados, contou com shows de Alexandre Peixe e Make U Sweat, além de Buffet Mignon, de Bruna e Ana Lúcia Martins. A lua de mel será entre Maldivas e Dubai.

Brinde de Natal

Marlon Gama recebe para brinde de Natal, na próxima semana, em sua residência, o Solar dos Gama, em Salvador. Coisa pequena e bem fechada, mas que terá um motivo especial: brindar a saudade do amigo Carlos Rodeiro, que faleceu em julho. “Era uma das festas que Carlinhos mais amava, vamos nos reunir como ele gostaria que acontecesse”, nos disse o arquiteto. Anualmente, Rodeiro unia familiares e amigos para uma super noitada em seu apartamento no Corredor da Vitória. Após o dia 25, Marlon segue para o sul da Bahia. Vai passar a virada de ano, entre amigos, em Trancoso.

Expansão

Eleita a melhor hamburgueria do Brasil por duas vezes na premiação Melhores do Ano Prazeres da Mesa, a Bravo Burger & Beer já está com a nova unidade da Pituba, na Rua das Rosas, funcionando a todo vapor. A primeira casa da marca criada pelo chef Rafael Zacarias, de frente para a praça Ana Lúcia Magalhães, funcionou até o dia 21 de novembro, dando espaço para uma loja maior e mais confortável. Mantendo a essência despretensiosa da rede, a nova unidade é a 6ª da Bravo em Salvador e Lauro de Freitas.

Júnior Andrade (Foto: @trintadezessete/Divulgação)

Personagem da semana

Aos 28 anos, Júnior Andrade foi notado nas redes sociais e, em 15 dias, já estava na Arábia Saudita, assinando palácios de figurões e sheiks do Oriente Médio. O arquiteto, nascido em Vitória da Conquista, no sul baiano e, atualmente, com escritório em São Paulo, tem o caminho aberto para projetos em seis países: Catar, Kuwait, Colômbia, Itália, Estados Unidos e Arábia, onde prepara o faraônico Palácio Abu Lessh. Com 6 mil m², o terreno em Jidá, no litoral do Mar Vermelho, terá cinema, hamburgueria particular, pista de boliche, mesquita, onze elevadores e a maior cascata interna do mundo, com pelo menos 17 metros de altura. “Ele é apaixonado por recordes, daí o pedido”, explicou o baiano à Veja SP. Junior foi contratado ainda para projetar um showroom de automóveis de marcas como Bugatti e Lamborghini, no Catar.

Alô, alô, Trancoso!

A 4ª unidade da Grand Cru na Bahia foi aberta em soft opening essa semana, num dos destinos mais disputados do estado. Trancoso ganhou uma loja com 30 m², com uma curadoria de rótulos especiais para o vilarejo. A loja, que está imersa no clima do local, ainda contará, em breve, com um jardim compartilhado onde os turistas e nativos poderão degustar o cardápio de um wine bar exclusivo.