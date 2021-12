Bell Marques anuncia que não desfilará seus blocos no Carnaval 2022

Bell Marques anunciou nesta terça-feira (14) em seu perfil do Instagram que, em função das indefinições quanto à realização do Carnaval de rua em Salvador e dos prazos necessários para a realização da festa, os blocos Camaleão e Vumbora, além do novo Bloco da Quinta, não desfilarão em 2022. Com abadás quase esgotados, os três projetos do cantor, uma das figuras mais importantes da festa, foram adiados para o Carnaval de 2023.



"Não vamos perder nossa alegria! 2023 chega logo e vamos fazer a maior apresentação da história, um desfile lindo, como sempre. Vejo vocês em 2023 com a mesma energia de sempre", prometeu o cantor, que está confirmado na grade do Camarote Salvador.



Mais informações sobre os blocos de Bell Marques poderão ser conferidas na página da Central do Carnaval.

