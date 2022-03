Bell Marques anuncia volta do 'Forró do Lago' após dois anos sem festa de São João

Depois de dois anos sem se apresentar no Forró do Lago, por causa da pandemia, o cantor baiano Bell Marques acaba de anunciar que irá comandar a tradicional festa, esse ano de 2022.

O evento, de acordo com informações obtidas pelo portal Alô Alô Bahia, será realizado no dia 25 de junho, em Santo Antônio de Jesus (BA), e contará com participações especiais.

“A minha versão forrozeira passando no seu feed para avisar que em breve vamos anunciar as atrações do Festival Forró do Lago. Vocês sabem que eu adoro essa época né? Que venha o São João”, disse o artista em postagem nas redes sociais.

