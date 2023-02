Bell Marques celebra volta do Carnaval: 'Foi duro, mas conseguimos'

O cantor Bell Marques deu a largada no seu trio Vumbora nesta sexta-feira (17), no circuito Barra Ondina. O cantor abriu o desfile com o clássico "Voa voa". O público correspondeu pulando e cantando na maior altura.

Antes de cantar, o artista, que está com 70 anos, agradeceu pela passagem positiva do tempo e pelo retorno ao Carnaval, depois de dois anos suspenso por conta da pandemia.

"Foi duro, mas conseguimos. Saímos dessa e agora podemos estar aqui", celebrou Bell.

