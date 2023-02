Bell Marques diz que bandana tem relação com seita: 'Não a tire'

A bandana é uma das marcas registradas de Bell Marques. O cantor de 70 anos já revelou que sua coleção tem mais de mil opções de lenços diferentes, e nunca aparece sem o adereço em público. Segundo o artista, o acessório é um símbolo de proteção, passado a ele em uma seita.

"Uma vez eu estive numa seita, e a pessoa olhou pra mim e disse: 'Olhe Bell, você coincidentemente colocou essa bandana, mas não a tire, porque essa bandana lhe protege, e muito. Se você precisar tirar, a pessoa pra quem você tirar precisa estar alinhada com você, na mesma sintonia'", disse, em entrevista ao site UOL.

Outro visual famoso de Bell é a barba. Ele chegou a mostrar o rosto liso uma vez, em uma ação publicitária em 2011. Mas não pretende repetir o visual.

"Não pensaria em tirar mais [a barba], até porque não faria mais sentido. A primeira vez foi uma coisa diferente, todo mundo se assustou e eu percebi que os meus fãs são de uma gentiliza e delicadeza incríveis", afirmou ao UOL.

"Eu sou um cara feio, mas quando tirei a barba descobri que era muito feio e aí eu fiquei preocupado".

"Quando estava no trio elétrico me olhava no espelho e não acreditava na feiura, mas os fãs chegavam de baixo, olhavam e falavam: você é lindo", completou, aos risos.