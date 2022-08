Bell Marques e Durval Lelys dividirão o mesmo palco após 28 anos; saiba detalhes

Dois gigantes da música baiana, Bell Marques e Durval Lelys dividirão o mesmo palco, num show único e histórico, após 28 anos. O show acontecerá dentro da programação do Vumbora Pro Mar, cruzeiro que Bell comanda desde 2021, com artistas do Carnaval de Salvador. Em 2022, o projeto acontece a bordo do transatlântico MSC Fantasia, de 18 a 21 de novembro.

Desde 1994, os ícones da música não faziam um show juntos e, para esse momento, Bell e Durval prometem um repertório exclusivo, com hits que fizeram sucesso em todo o Brasil.

Serão 72 horas de festa, saindo e retornando ao Porto de Santos, em São Paulo. Além do anfitrião e de Durval, estão confirmados Timbalada, Harmonia do Samba, É O Tchan e Rafa e Pipo Marques. Até lá, outras novidades serão anunciadas.

