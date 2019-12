Bell Marques faz Natal em clima de Carnaval na Pupileira

O cantor Bell Marques comanda um Natal em clima de Carnaval no primeiro dia do Verão. Trata-se da festa Jingle Bell, que chega à sua segunda edição neste domingo (22), às 20h, no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira. Para o cantor, nada diferente do clima que vem tomando conta da cidade desde o início do mês. "Natal em Salvador sempre é diferente, já com gosto de Carnaval, com vários ensaios acontecendo na cidade. De certa forma, o Jingle Bell será o meu ensaio, num momento em que o baiano e os turistas que nos visitam já estão num clima especial, querendo celebrar", explica.

Sobre o repertório do show, devolve com uma pergunta. "Sabe Carnaval?", diz, rindo. "O repertório é esse, com clássicos da minha carreira, de outros artistas que admiro e novidades, como a música Portabilidade, que acabei de gravar no Só Toca Top de Verão, e será minha música de trabalho pro Carnaval", adianta.

Apesar de toda disposição para o agito que só termina em março, Bell não deixa o lado família. "Algumas datas, como o Natal, Dia dos Pais e Dia das Mães, faço questão de não marcar shows ou de, pelo menos, ter a garantia de que estarei com Rafa, Pipo e Aninha a tempo. Valorizo muito a família e é por conta dela, sem dúvida, que a rotina na estrada fica mais fácil", conta.

Até o fim do ano, no entanto, a agenda dele está cheia. No dia 28, ele participa do primeiro dia de Festival da Virada, na orla da Boca do Rio. A festa gratuita ainda contará com nomes como Iza e Claudia Leitte no mesmo dia. "Desde a primeira edição, tem sido um prazer poder me despedir do ano com o público da minha cidade. Eu amo Salvador e fico muito feliz em ver que o festival ganha cada vez mais força econômica e turística", reforça.

No próprio dia 28, ele ainda se apresenta em Ilhéus. Depois, passa por Jericoacoara e Fortaleza. No dia 31, ainda faz shows em Fortaleza de novo e Maceió. "Foi um ano incrível e vamos celebrá-lo até o finalzinho", complementa.

Ano que vem

Uma das primeiras festas grandes que o cantor comanda no ano novo é o tradicional Bonfim de Tarde. "O baiano tem o talento de misturar o profano e o sagrado como ninguém, com respeito. A gente gosta de festa e não tem como negar. O Bonfim de Tarde nasceu, há alguns anos, assim, naturalmente. Em 2020, além de um super show meu, receberemos os amigos do É O Tchan, que têm um repertório de sucessos incrível", comenta.

Para o Carnaval, ele promete um novo recorde na própria carreira: 42 horas de música em 6 dias. "Serão 6 dias de blocos e 4 shows depois do circuito, dois deles em Salvador e outros em Barreiras e Recife. Será bem puxado e intenso, como eu gosto", comemora.