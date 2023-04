Bell Marques fez show na Festa Sublime em 1ª apresentação em Salvador após Carnaval

A terceira edição da Festa Sublime movimentou a capital baiana nesta sexta-feira, 28 de abril. O evento, no Centro de Convenções, na Orla da Boca do Rio, contou com show de Bell Marques. Esta foi a primeira apresentação do artista em Salvador após o Carnaval 2023.

“Apesar de 2022 ter sido de recorde de shows, este ano marcou pelo retorno do Carnaval e, cada apresentação, ainda mais em Salvador, parece um resgate e uma boa lembrança do que vivemos em fevereiro”, disse Bell Marques em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Também subiram ao palco o cantor Danniel Vieira e os DJS Bhaskar, Peuz e Gueri.

