Bell Marques prepara retorno aos palcos: 'Ansioso'

Após se recuperar bem de uma cirurgia no tendão de Aquiles, o cantor Bell Marques se prepara para retomar agenda presencial de shows, em formatos inéditos, em Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro.



No domingo (1º), Bell anima o Marina Al Mare, no hotel Marina Park, em Fortaleza (CE), num palco flutuante. No dia 19, é a vez dele se apresentar no LovePark, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, antes de, no dia 21, fazer show no Expo Barra Funda Arena, em São Paulo, no projeto Vumbora Amar. Em todos os eventos, serão respeitadas as determinações das autoridades de saúde.

O repertório dos shows contará com clássicos das mais de quatro décadas de história na música, além de novidads como "De Quebradinha", lançada durante a quarentena com Rafa e Pipo Marques, e a nova "Deus Sabe", ainda inédita. “A saudade é gigante. Estou ansioso pra caramba pra subir num palco e olhar na cara das pessoas, sentir a energia delas, mesmo que um pouco mais distante do que o normal”, revela o cantor.