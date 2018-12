Bell Marques promove Natal especial

Depois de tocar durante quatro dias no Carnatal, no Rio Grande do Norte, Bell Marques iniciou na última quinta (20), em São Paulo, a turnê do projeto Jingle Bell, que chega nesta sexta (21) a Brasília e domingo (23) acontece em Salvador, a partir das 22h, no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira.



No show especial, Bell promete um repertório com novidades para o Carnaval, com novas canções, como B de Bell, que ele já vem testando nas redes sociais e em algumas apresentações.

Fazer esse projeto não foi difícil para o artista, que diz manter desde sempre uma relação especial com a data, como revelou em conversa com a reportagem do CORREIO.

“O Natal sempre foi uma garantia na minha vida. É uma data na qual nunca marquei shows, justamente pra ficar com minha família. É sempre uma certeza na minha agenda. E é essa garantia que eu quero que o Jingle Bell represente para o público. Garantia de diversão e de reunir amigos e pessoas queridas”, afirmou Bell.

Além do seu tradicional e sempre animado repertório, Bell explica que o espírito do Natal estará representado nesses show: “O Natal vem representado na proximidade da data, na energia que a gente quer passar, em detalhes da decoração e no nome, que é uma brincadeira que sempre fizeram e que sempre quis usar de alguma forma!”, confessa.

Terminada a temporada natalina você pode pensar que Bell poderia dar um tempo, já que praticamente está emendando shows atrás

do outros. Nada disso. Outro evento que ele não abre mão é a chamada festa de Réveillon que este ano terá um sabor especial que ele comemora: “Depois de dois anos em Maceió, volto a virar o ano em Fortaleza, onde criei uma história muito bacana. São em torno de 20 anos passando o Réveillon lá. Lá, faço também show no Flores, que é um pre-Réveillon que já faz parte do calendário nacional.

Das Antigas

Concluída essa nova maratona, Bell Marques entra de corpo e alma no espírito carnavalesco. Além da agenda normal de shows, ele tem engatado o Bonfim de Tarde, que vai realizar no dia 17 de janeiro, no mesmo dia da Lavagem do Bonfim. O show acontece na Bahia Marina, com participação de Thiaguinho.

No Carnaval, Bell irá comanda a folia nos blocos Camaleão e Vumbora, ambos no circuito Dodô (Barra-Ondina). O que para ele é um orgulho, como faz questão de destacar: “Devo ser, mais uma vez, o único artista a tocar todos os dias de Carnaval, fazendo também shows em camarotes após o bloco e ainda fora de Salvador. Vai ser bem agitado, do jeito que eu gosto!”, resume.

Com todo esse pique, paira sempre a curiosidade de saber de onde Bell encontra tanta energia. “Sempre me perguntam de onde vem minha energia e não tem uma resposta certa. Acredito que venha da paixão pelo que faço, da energia do público, que é gigante, e, claro, da rapadura!”, brinca.

Depois de muitos pedidos dos fãs, Bell resolveu gravar um DVD com o repertório do show Bell das Antigas, na Concha Acústica do TCA. O DVD coroa o bom momento de sua carreira, que completa 40 anos de histórias em 2019.

“O show Só As Antigas foi unânime! Passamos por todo o Brasil com ingressos esgotados. Nesse roteiro, fiquei muito feliz de ver que minha carreira se confunde com a história de diversas gerações”, concluiu.



Serviço:

O que: Show natalino de Bell Marques

Onde: Cerimonial Rainha Leonor (Pupileira, em Nazaré).

Quando: Domingo, a partir das 22h.

Ingressos: R$ 260.