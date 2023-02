Bell Marques puxa o Camaleão com hits históricos do Chiclete com Banana

Emocionante logo de cara. A saída de Bell Marques e o bloco Camaleão foi muito intensa. O cantor, com 71 anos, buscou em antigos carnavais o seu repertório e logo no Farol da Barra puxou músicas como Selva Branca e Ele Não Monta Na Lambreta.

O clima estava propício para um dia inesquecivel: solzão no céu e bloco lotado: desde janeiro estão esgotados os abadás para este domingo de Camaleão.

Brasiliense, Cecília Moraes realizou o sonho de sair no bloco. É a sua primeira vez. Para ela, Bell representa o Carnaval e memórias afetivas sobre a festa que tanto quis participar. Acompanhada da amiga Alagoas, Marcela, que mora em Salvador, as duas pegaram o bloco logo na saída.

Quem chegou atrasado precisou ter paciência para ingressar no circuito. Uma fila de aproximadamente 300m se formou na rua Afonso Celso por conta da revista. Além de foliões do Camaleão, quem vem curtir o Largadinho (Cláudia Leitte) e o Daquele Jeito (Xanddy) começam a chegar na região do Farol. À frente de Bell, está o Olodum. E sobre esse bloco voltamos com histórias daqui a pouco.

