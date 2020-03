Bell Marques vai contar curiosidades da quarentena em live com os filhos

Cumprindo quarentena em casa, Bell Marques e os filhos, Rafa e Pipo, fazem hoje uma live no Instagram para contar um pouco da rotina da família neste momento de isolamento e outras curiosidades das suas carreiras. Tudo será transmitido no perfil de Bell no Instagram (@bellmarques), a partir das 19h. Os três vão responder a perguntas dos seguidores e, claro, fazer um pouco de música, marca registrada do DNA dos Marques.

“Nosso objetivo sempre é levar alegria aonde vamos. Desta vez, não podemos ir a lugar nenhum, mas nossa alegria não fica parada. Ela vai até os fãs em forma de carinho e de música, tão essencial nesse momento em que precisamos manter a calma e não podemos nos deixar abater”, conta Bell.