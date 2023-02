Bell, Xanddy, Claudia e Durval Lelys; veja atrações deste domingo

Ainda tem fôlego? Neste domingo (19) tem mais festa na cidade! Confira toda a programação nos circuitos oficiais da festa.





CIRCUITO DODÔ (Barra-Ondina)

Domingo (19):

BLOCO ESPIRITUAL DE SALVADOR (COM CID GUERREIRO DE DEUS) – 09:30h

PUTITO REX – 14:30h

TRIO SEU MAXIXE- 14:45h

OLODUM- 15:00h

CAMALEÃO (COM BELL MARQUES)- 16:00h

FECUNDANÇA/LARGADINHO (COM CLAUDIA LEITTE)- 16:30h

DAQUELE JEITO (COM XANDDY HARMONIA) – 17:00h

ME ABRAÇA (DURVAL LELYS)- 17:30h

TRIO PSIRICO- 18:00h

CROCODILO (DANIELA MERCURY)- 18:15h

TIMBALADA (CARLINHOS BROWN E CONVIDADOS)- 18:45h

AGRADA GREGOS (CARLA CRISTINA) – 19:15h

TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR- 19:45h

TRIO NOVO TRIO (COM GUGA MEYRA)- 20:00h

CORTEJO AFRO- 20:15h

TRIO AILA MENEZES- 20:45h

ECOLOGICO MEIO AMBIENTE- 21:00h

A MULHERADA- 21:15h

TRIO – CRISTIANE CARDOSO – 21:30h

TRIO – ÁGUA FRESCA – 21:45h

TRIO – MR ARMENG – 23:15h





CIRCUITO OSMAR (Campo Grande)

Domingo (19):

MAMULENGO – 11:00h

PIPOCA DO ALGODÃO DOCE – 11:15h

IBEJI – 11:00h

RATHAPLAN (infantis) – 12:00h

TRIO FIT DANCE – 12:30h

PIPOCA DO MUDEI DE NOME – 12:45h

EXCLUSIVA INFANTIL – 13:00h

ZUM ZUM MEL – 13:15h

PIERROTS TRADIÇAO E PLATAFORMA – 13:30h

PROJETO ESPECIAL NELSON RUFINO (COM NELSON RUFINO)- 13:45h

TRIO BAIANASYSTEM-14:00h

TRIO ALINNE ROSA- 14:15h

TRIO PARANGOLÉ- 14:30h

TRIO O KANNALHA – 14:45h

COMMANCHES DO PELÔ (PATRULHAS DO SAMBA)- 15:00h

MUQUISAMBA (COM ESCANDURRAS) – 15:30h

AS SUBURBANAS – 16:15h

TRIO TIMBALADA- 16:45h

TRIO O POLEMICO- 17:00h

TRIO AFROCIDADE- 17:15h

100 CENSURA- 17:30h

BLOCÃO DA LIBERDADE- 18:15h

TRIO THIAGO AQUINO- 18:45h

TRIO JAU- 19:00h

BANANA REGGAE (THOMÉ VIANNA E BANDA RAGGA E CONVIDADOS)- 19:15h

FALA MEU LORO (BAMBEIA / GAL DO BECO)- 19:30h

OS NEGÔES- 19:45h

AMBIENTAL E ECOSSISTEMA- 20:00h

TRIO COMCAR- 20:30h

CIRCUITO BATATINHA (Pelourinho)

Domingo (19):

APAXES DO TORORO-

SAMBRASIL-

LUAÊ- 17:00h

CARNAPELÔ- 17:15h

LAROYÊ ARRIBA- 17:30h

LEVA EU- 17:45h

MALCOLM X – 18:00h

OLORUM BABA MI- 18:15h

OMO OXUM – 18:30h

OS NEGÕES – 18:45h

QUERO VER O MOMO- 19:00h

AYRA LOGUM- 20:00h

IDARÁ – 20:15h

DANÇA BAHIA- 20:30h

É COM ESSE QUE EU VOU (SEM CORDAS) – 20:45h

KIZUMBA – 21:15h





CIRCUITO MESTRE BIMBA (Nordeste de Amaralina)

Domingo (19):

BLOCO PIRULITO – 10:00h

ARRASTÃO RUMA RUMA – 13:00h

BLOCO OZ KOBRÕES – 14:00h

ARRASTÃO OS REBELDES – 14:30h

BLOCO AS PAGODEIRAS – 15:00h

ARRASTÃO VELHA GUARDA – 16:00h

BLOCO SEM MISÉRIA – 17:00h

BLOCO TUDO DE BHOM (PÁ PUM) – 19:00h

BLOCO AFRO ARTE KIZUMBA – 20:00h

BLOCO LA PRIVILLEGE – 22:00h





CONTRA FLUXO (Rua Chile até a Carlos Gomes)

Domingo (19)

FILHOS DE GANDHY –

AFRO LIBERDADE –

ALABÊ – 16:00h

KAMBALAGWANZE – 16:15h

MUTANTES – 16:30h

