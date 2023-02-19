Bell, Xanddy, Claudia e Durval Lelys; veja atrações deste domingo

Ainda tem fôlego? Neste domingo (19) tem mais festa na cidade! Confira toda a programação nos circuitos oficiais da festa.
CIRCUITO DODÔ (Barra-Ondina)
Domingo (19):
BLOCO ESPIRITUAL DE SALVADOR (COM CID GUERREIRO DE DEUS) – 09:30h
PUTITO REX – 14:30h
TRIO SEU MAXIXE- 14:45h
OLODUM- 15:00h
CAMALEÃO (COM BELL MARQUES)- 16:00h
FECUNDANÇA/LARGADINHO (COM CLAUDIA LEITTE)- 16:30h
DAQUELE JEITO (COM XANDDY HARMONIA) – 17:00h
ME ABRAÇA (DURVAL LELYS)- 17:30h
TRIO PSIRICO- 18:00h
CROCODILO (DANIELA MERCURY)- 18:15h
TIMBALADA (CARLINHOS BROWN E CONVIDADOS)- 18:45h
AGRADA GREGOS (CARLA CRISTINA) – 19:15h
TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR- 19:45h
TRIO NOVO TRIO (COM GUGA MEYRA)- 20:00h
CORTEJO AFRO- 20:15h
TRIO AILA MENEZES- 20:45h
ECOLOGICO MEIO AMBIENTE- 21:00h
A MULHERADA- 21:15h
TRIO – CRISTIANE CARDOSO – 21:30h
TRIO – ÁGUA FRESCA – 21:45h
TRIO – MR ARMENG – 23:15h
CIRCUITO OSMAR (Campo Grande)
Domingo (19):
MAMULENGO – 11:00h
PIPOCA DO ALGODÃO DOCE – 11:15h
IBEJI – 11:00h
RATHAPLAN (infantis) – 12:00h
TRIO FIT DANCE – 12:30h
PIPOCA DO MUDEI DE NOME – 12:45h
EXCLUSIVA INFANTIL – 13:00h
ZUM ZUM MEL – 13:15h
PIERROTS TRADIÇAO E PLATAFORMA – 13:30h
PROJETO ESPECIAL NELSON RUFINO (COM NELSON RUFINO)- 13:45h
TRIO BAIANASYSTEM-14:00h
TRIO ALINNE ROSA- 14:15h
TRIO PARANGOLÉ- 14:30h
TRIO O KANNALHA – 14:45h
COMMANCHES DO PELÔ (PATRULHAS DO SAMBA)- 15:00h
MUQUISAMBA (COM ESCANDURRAS) – 15:30h
AS SUBURBANAS – 16:15h
TRIO TIMBALADA- 16:45h
TRIO O POLEMICO- 17:00h
TRIO AFROCIDADE- 17:15h
100 CENSURA- 17:30h
BLOCÃO DA LIBERDADE- 18:15h
TRIO THIAGO AQUINO- 18:45h
TRIO JAU- 19:00h
BANANA REGGAE (THOMÉ VIANNA E BANDA RAGGA E CONVIDADOS)- 19:15h
FALA MEU LORO (BAMBEIA / GAL DO BECO)- 19:30h
OS NEGÔES- 19:45h
AMBIENTAL E ECOSSISTEMA- 20:00h
TRIO COMCAR- 20:30h
CIRCUITO BATATINHA (Pelourinho)
Domingo (19):
APAXES DO TORORO-
SAMBRASIL-
LUAÊ- 17:00h
CARNAPELÔ- 17:15h
LAROYÊ ARRIBA- 17:30h
LEVA EU- 17:45h
MALCOLM X – 18:00h
OLORUM BABA MI- 18:15h
OMO OXUM – 18:30h
OS NEGÕES – 18:45h
QUERO VER O MOMO- 19:00h
AYRA LOGUM- 20:00h
IDARÁ – 20:15h
DANÇA BAHIA- 20:30h
É COM ESSE QUE EU VOU (SEM CORDAS) – 20:45h
KIZUMBA – 21:15h
CIRCUITO MESTRE BIMBA (Nordeste de Amaralina)
Domingo (19):
BLOCO PIRULITO – 10:00h
ARRASTÃO RUMA RUMA – 13:00h
BLOCO OZ KOBRÕES – 14:00h
ARRASTÃO OS REBELDES – 14:30h
BLOCO AS PAGODEIRAS – 15:00h
ARRASTÃO VELHA GUARDA – 16:00h
BLOCO SEM MISÉRIA – 17:00h
BLOCO TUDO DE BHOM (PÁ PUM) – 19:00h
BLOCO AFRO ARTE KIZUMBA – 20:00h
BLOCO LA PRIVILLEGE – 22:00h
CONTRA FLUXO (Rua Chile até a Carlos Gomes)
Domingo (19)
FILHOS DE GANDHY –
AFRO LIBERDADE –
ALABÊ – 16:00h
KAMBALAGWANZE – 16:15h
MUTANTES – 16:30h
O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.