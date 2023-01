Bella Ramsey, de The Last of Us, diz ser uma pessoa não-binária

A atriz Bella Ramsey, de Game of Thrones e protagonista da série The Last of Us, assumiu ter gênero fluido, no caso, se identificando como uma pessoa não-binária. A revelação foi feita em entrevista ao jornal The New York Times. Ela falou sobre o fato de ter sido indicada a Melhor Intérprete pelo filme Catarina, a Menina Chamada Passarinha, no Critic Choice Awards, numa categoria de gênero neutro - que premia tanto atores quanto atrizes.

"Acho que meu gênero sempre foi muito fluido. Se alguém me chama de ‘ela’ ou ‘dela’, eu nem penso nisso, mas eu sei que se alguém me chamar de ‘ele’ será um pouco emocionante", revelou a atriz de 19 anos.

Ramsey contou que se houvesse a opção de "não-binário" num formulário, ela escolheria essa, mas não se importa de ser tratada por pronomes femininos, dizendo ser "apenas uma pessoa". "Ser marcado por gênero não é algo que eu particularmente goste, mas, em termos de pronomes, eu realmente não poderia me importar menos", completou.

Assista ao trailer da primeira temporada de The Last of Us, que tem um episódio novo a cada domingo, a partir das 23h, no canal HBO e no streaming HBO Max: