Bellintani passa mal durante vitória de 4 a 2 do Bahia sobre o Fortaleza

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, passou mal no sábado (4), durante o jogo entre Bahia e Fortaleza em Pituaçu. O tricolor baiano venceu por 4 a 2, quebrando uma sequência de maus resultados.

Bellintani desceu a arquibancada e foi atendido pela ambulância que fica à beira do gramado. Ele se sentiu mal depois do terceiro gol do colombiano Rodallega, aos 30 minutos do segundo tempo, quando o Bahia abriu três gols de vantagem.

Ele ficou cerca de 10 minutos recebendo atendimento na ambulância e depois voltou a assistir o jogo de uma cadeira à beira do gramado, perto da bandeira do escanteio. O momento foi relatado na transmissão do jogo.

O Bahia não comentou o mal estar do mandatário.

Com a vitória diante do Leão do Pici, o Bahia encerrou jejum de oito jogos sem vencer no Brasileirão. O time também abriu três pontos para o América-MG, primeiro da zona de rebaixamento. O Bahia volta a campo no sábado (11), contra o Santos, na Vila Belmiro.