Bellintani pede boicote da torcida aos bares da Fonte Nova

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, entrou em rota de colisão com o consórcio que administra a Fonte Nova. Em entrevista à rádio Metrópole, na noite desta terça-feira (24), o dirigente explicou que o contrato entre o tricolor e o estádio, que regulamenta a o preço da cerveja durante os jogos, se encerrou e as duas partes ainda não chegaram a um acordo.

De acordo com Bellintani, a Fonte Nova não teria aceitado o pedido para manter o atual preço da bebida, que é de R$ 6, e pediu o aumento para R$ 8. No meio do impasse, o presidente do Bahia pediu para que a torcida faça um boicote aos bares do estádio nesta quarta-feira (25), quando o Esquadrão recebe o Botafogo, às 21h30, pela 21ª rodada do Brasileirão.

"A gente tem uma vantagem que é todo sócio-torcedor pega cerveja pela metade do preço. O contrato venceu agora e temos uma discussão grande de renovação desse contrato. Há uma expectativa de aumento de preço de cerveja. O Bahia não está aceitando. Não temos contrato para amanhã. Amanhã, infelizmente, com contrato vencido, não teremos cerveja pela metade do preço para sócio. Tentamos de todo jeito para o sócio", disse Bellintani.

"Como a Arena não aceitou segurar o preço, em nome de uma defesa de permanência do preço de cerveja, peço que o sócio vá à Arena e não compre cerveja", continuou Bellintani. Logo depois da entrevista, torcedores tricolores começaram a se manifestar através das redes sociais.

Em nota, a Fonte Nova negou que o preço da cerveja será reajustado, mas anunciou a suspensão do preço promocional para os sócios-torcedores do Bahia por "falta de respaldo contratual".

"A Fonte Nova Negócios e Participações esclarece que a promoção de cerveja pela metade do preço para os sócios do Esporte Clube Bahia, praticada pelo Clube nos jogos na Arena Fonte Nova, foi suspensa por falta de respaldo contratual. Informamos que a cerveja permanecerá com o mesmo valor já praticado (R$ 6,00).", explicou.

Com 31 pontos o Bahia está na oitava colocação do Brasileirão e precisa vencer o Botafogo para se manter na cola do G6, o grupo que garante classificação para a Copa Libertadores da América de 2020.