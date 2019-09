Bellintani projeta Bahia forte no Nordestão 2020 e cutuca o Leão

Presidente do Bahia, Guilherme Bellintani marcou presença na cerimônia de sorteio da Copa do Nordeste 2020, na noite desta quinta-feira (26), em um hotel de Aracaju, em Sergipe. Durante o evento, o dirigente comemorou a participação do clube em mais uma edição do torneio e prometeu um Esquadrão forte na competição. Este ano, o Bahia não conseguiu avançar para a segunda fase.

"O Bahia vem forte. Fizemos uma Copa do Nordeste ruim esse ano, muito prejudicado pelo calendário do time no primeiro semestre. Outro dia eu contabilizei que fiz 31 decolagens em 28 dias em fevereiro. A gente sofreu, mas aprendemos e estamos estruturando um time B forte para usar principalmente no estadual e dar ao time principal um descanso para fazer uma Copa do Nordeste mais forte. Acho que em 2020 a Copa do Nordeste vem forte e da parte da torcida a empolgação é plena", disse Bellintani.

O dirigente tricolor aproveitou ainda para cutucar o rival Vitória. Ao falar sobre os títulos que o Leão na Copa do Nordeste, Bellintani afirmou que não considera o rubro-negro o maior vencedor da competição. Ao todo o Vitória é dono de quatro títulos do torneio. O Bahia soma três.

"A gente não conta muito isso não (quatro títulos do Vitória), são umas mini copas que eles contam, né? Eu entendo, tem que juntar um título aqui ou ali", disse.

Portela representa o Leão

Ex-presidente da Liga do Nordeste e conselheiro nato do Vitória, Alexi Portela representou o Leão durante o sorteio já que Paulo Carneiro, presidente do clube, esteve ausente na cerimônia. Portela elogiou a organização do Nordestão e lembrou dos ganhos que os clubes da região têm com a competição.

"Hoje temos uma crise no país e a cada ano a receita da Copa do Nordeste aumenta, nunca reduzimos o valor para os clubes. Isso mostra a importância que nós damos ao povo nordestino", disse Alexi Portela.

"Se você somar as Séries A e B, o Nordeste está igual a São Paulo. A mesma quantidade de clubes disputando as duas divisões. Isso mostra o quanto é importante essa receita para os clubes", continuou ele.