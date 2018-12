Bellintani revela dificuldade para renovar com Gilberto

Contratado pelo Bahia já em junho, o centroavante Gilberto marcou nove gols em 25 jogos e conseguiu terminar a temporada como um dos principais jogadores do elenco. A valorização, no entanto, tornou-se um dificultador nas tratativas entre clube e atleta para renovação de contrato.

Em entrevista exclusiva ao Bate-Pronto Podcast, o presidente tricolor Guilherme Bellintani revelou o entrave financeiro nas primeiras rodadas de negociação. No entanto, ele se diz otimista em relação à permanência do atacante de 29 anos, a quem qualificou como “um jogador raro”.

“Gilberto é um jogador que é raro no mercado, um jogador que empurra mesmo a bola pra dentro e fez isso por onde passou. Isso não é um fácil, isso tem um diferencial de mercado e a gente não sabe se vai conseguir pagar por isso. O que é pagar por isso? Gilberto quer ficar no clube e o clube quer Gilberto, mas entre esses dois desejos existe a questão de expectativa financeira de um lado e de capacidade financeira do outro lado”, explicou Bellintani.

“Eu tenho fé que a gente conseguirá, mas eu não posso atestar isso porque hoje, da forma como está na mesa, ainda temos um pequeno caminho a percorrer”, concluiu o presidente tricolor.

Gilberto foi o artilheiro do Bahia na Série A, com oito gols, e recebe o maior salário do elenco atual. Seu último clube anterior foi o Yeni Malatyaspor, da Turquia.

