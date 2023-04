Belô Velloso homenageia Caetano com novas versões de Odara e Cajuína

Já está nas plataformas de música o EP Belô Odara, de Belô Velloso, que realiza o lançamento em homenagem aos 80 anos do tio, Caetano. O projeto nasceu a partir de um show que a artista fez ao compositor e reúne canções que ela nunca havia gravado. Sampa, Você é Linda, Cajuína e Odara ganharam novos arranjos que, segundo a cantora, namoram com o reggae, o afrobeat e a sofrência.

“Quis trazer a minha maneira de cantar, me apropriar mesmo das canções de Caetano, vesti-las com novas cores”, diz a baiana. “Foi difícil selecionar o repertório. Todas as canções de Caetano são importantes para mim, pessoalmente, e de uma grandiosidade enorme na música popular brasileira.

Então pensei: ‘O que eu poderia levar de novo a estes clássicos?’ E foi o que eu fiz: escolhi as quatro onde eu teria mais a dizer”, pontua Belô.

Antes de se aventurar pelo repertório de Caetano, Belô vinha lançando novas e pessoais leituras para sucessos como Dona de Mim (Iza), É Tarde Demais (Raça Negra) e Firme e Forte (Psirico).

Gravado na Bahia, o EP Belô Odara! sai pela gravadora Biscoito Fino, a mesma de Maria Bethânia. “Reverenciar Caetano é reverenciar a minha família. Suas canções também falam da minha história, da história de Santo Amaro, de Salvador, da Bahia. A obra de Caetano para mim é o marco inicial: parece que eu estou voltando ao começo de tudo. Então, é um recomeço, é reverenciar a ancestralidade, quem veio antes de mim. E recomeçar pela obra de Caetano. É uma nova fase da minha vida de cantora, na minha vida de artista”, afirma.