Bem casado: quebre a estética certinha dos conjuntinhos

Depois de tanto tempo falando sobre descombinar e misturar, eis que chega a hora de apostar no contrário: vamos combinar! A tendência forte do momento é usar conjuntinhos com o mesmo padrão, ou cor. Uma estética vinda do fim da década dos anos 1990. Porém, isso não quer dizer que não é possível incrementar esses combos com uma assinatura pessoal e irreverente. Para esse editorial apostamos nos elementos do universo esportivo para fazer o contraponto aos conjuntinhos. Meias cano alto, bolsas de nylon e pochetes entram em cena para trazer irreverência e urbanidade.



1.Contraste

Combo rosa vai super bem com pochete verde neon para acender o look. Usar acessórios em tons contrastantes ajudam a construir um efeito irreverente.



2. Movimento

Trocamos a bolsa de couro por um shoulder bag em nylon para tornar a dupla (top e sainha) verde em uma aposta ainda urbana e casual.



3. Nada certinha

O xadrez é um clássico e produções com esse padrão podem ter uma pegada mais formal, para quebrar com essa ideia, investimos na sandália com meia divertida.



FICHA TÉCNICA:

Fotos: Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza: Kal Nascimento (@kalnascimentostudio / @kalbelezadeverdade)

Modelo: Carine (@carinexama_ofc)

Todas as peças estão disponíveis na Renner Shopping Barra (@lojasrenner)

Locação: Maison Noire (@maison_noire_studio / @maisonnoire2022)