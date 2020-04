Bem de Casa: aprenda a customizar sua peça preferida

Paula Magalhães está de volta ao Bem de Casa! Dessa vez, a jornalista de moda ensina a customizar aquela peça parada no guarda-roupa. Com alguns broches, pulseiras, alfinete e tesoura, ela deu vida nova à uma antiga jaqueta. Confira:



Quem se inspirar e quiser mostrar suas criações, basta postar no Instagram marcando a hashtag #bemdecasa.

Este é o quarto vídeo da série criada pelo CORREIO, e publicada no IGTV, para levar conteúdos leves e educativos aos leitores, ajudando com suas novas rotinas durante o isolamento social por conta da pandemia do Coronavírus.