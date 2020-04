Bem de Casa: aprenda a fazer uma receita de focaccia

No vídeo do Bem de Casa de hoje, você vai aprender uma receita de focaccia com a padeira da Ahorita Padaria Artesanal, Maria Eme Bê. A massa leva apenas farinha de trio, água, fermento biológico e sal. Já a cobertura... “é o que achar na despensa ou geladeira. Vale quase tudo: queijos, ervas, legumes cortadinhos. Só não pode ser nada muito molhado, como molho de tomate, ou que resseque ou queime facilmente, como azeitonas inteiras.

Este é o terceiro de uma série de vídeos especiais que estão sendo lançados no IGTV do CORREIO com conteúdos leves e educativos para ajudar vocês, leitores, com suas novas rotinas durante o isolamento social por conta da pandemia do Coronavírus.

Receita de focaccia:

1 kg de farinha de trigo (8 xícaras e 1/3)

600 g de agua fria (2 xícaras e ¾)

10 g de fermento biológico seco (1 envelope ou 1/2 colher de sopa)

20 g de sal (1 colher de sopa)

70 g de azeite de oliva (1/2 xícara)

Cobertura: o que você achar na geladeira.

O preparo você confere no vídeo: