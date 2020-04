Confira o vídeo de hoje do Bem de Casa. Você vai aprender a fazer o Gin Basil Smash, um clássico da coquetelaria. A receita foi a escolhida pela bartender do Pitaya Drink Bar, Stefane Guimarães, que além de explicar o passo a passo, dá várias dicas ótimas. Confira:

Este é o quinto vídeo da série criada pelo CORREIO e publicada no Instagram para levar conteúdos leves aos leitores, ajudando com suas novas rotinas durante o isolamento social por conta da pandemia do Coronavírus.