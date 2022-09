Bem-vindo aos 70, Bell Marques

O cantor Bell Marques faz parte do grupo de artistas que comemora uma data redonda em 2022. Depois de Gilberto Gil e Caetano Veloso que comemoraram 80 anos, hoje (5) é a vez de Bell, que chega aos 70. Bastante ativo, o cantor surpreende a todos pela sua vitalidade e energia. Ele continua trabalhando intensamente: é o único que canta todos os dias no Carnaval de Salvador e tem presença fundamental em todas as micaretas. Sem falar no São João - este ano, foi o artista baiano que mais fez shows.

Em entrevista ao CORREIO, Bell revelou que ainda tem muito a realizar, que não tem planos de parar e discorreu sobre os projetos que tem pela frente, como o Navio Vumbora Pro Mar, o Folianópolis e o Carnatal; e sobre a mudança do Carnaval para a Boca do Rio. Ele falou que quer conhecer o projeto para formar sua opinião: “O Carnaval é um conjunto de fatores, um elenco de muitos atores pra fazer tudo dar certo”.

Como é chegar aos 70 cheio de projetos? E que balanço você faz de sua carreira?

O balanço é muito positivo. Me sinto ao mesmo tempo realizado e com muito a realizar ainda. Tenho muita sorte de estar há tantos anos fazendo o que amo, sem planos de parar e com muitas ideias ainda na cabeça.

Por falar em projetos, você tem muitos pela frente. Um dos seus xodós é o Vumbora Pro Mar. Como estão os preparativos para a edição deste ano e quem são os convidados?

Esse ano, Durval volta comigo ao projeto de uma forma ainda mais especial. Vamos dividir o mesmo palco, num show inteiro, pela primeira vez em 28 anos. Estou bem animado! Timbalada, Harmonia do Samba, É O Tchan e Rafa e Pipo Marques também são atrações e já temos as participações de Margareth e Tuca confirmadas.

Além de ser considerado o Rei do Carnaval de Salvador, você também é o Rei das micaretas. Quantas micaretas você fez e ainda vai fazer este ano?

Fico muito honrado com esse carinho, apesar de ele trazer muita responsabilidade. Estou bem feliz com o retorno do calendário de festas, já tivemos Fortal em julho, e temos mais algumas grandes festas ainda esse ano, como o Carnatal e o Folianópolis. Muito feliz de estar na estrada de novo!

Por falar em Carnaval, no meio artístico e empresarial, comenta-se que seu vídeo em defesa do Carnaval na Barra foi fundamental para a manutenção do circuito. Você concorda?

Sem dúvida, nós, artistas, temos uma parcela de importância na festa, que, até certo momento, foi ignorada. Que bom que fomos ouvidos, que outros artistas também manifestem suas preocupações com os possíveis rumos dessa festa, que é única.

O Carnaval deve migrar para a Boca do Rio?

Eu não tenho uma opinião totalmente formada, até porque não tive acesso ao projeto. Meu posicionamento foi, principalmente, contrário à mudança repentina, sem consultas, sem um tempo de maturação, como se a festa fosse puramente comercial e não é. A essência do Carnaval é o povo, é a música.

E como estão seus preparativos para a volta da folia em 2023?

Eu não poderia estar mais animado. Foram dois anos de espera por uma festa que está na minha história há mais de 40 anos. Foi um baque muito grande não fazer o Carnaval depois de tanto tempo e por um motivo que fugia do nosso controle. Já estou com meus três blocos quase 100% vendidos. Além do Camaleão e Vumbora, finalmente vamos estrear o Bloco da Quinta.