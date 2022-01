Benção do Olodum é cancelado após caso de covid na banda

O Olodum divulgou nota nesta terça-feira (11) cancelando o evento Benção, que estava marcado para hoje, por conta do caso positivo de covid-19 em um dos integrantes da banda.

Segundo o grupo, há duas opções para quem comprou os ingressos. A primeira é solicitar o estorno do valor pago. Quem preferir pode usar o ingresso já comprado para o próximo evento, que ainda não tem data nem local confirmados.

O grupo recomenda ainda que todos se vacinem e usem máscaras, tomando as medidas sanitárias recomendadas para evitar a disseminação da covid.

No último domingo, o grupo fez show na Praça Quincas Berro D'Água, no Pelourinho. A banda tem exigido comprovante de vacinação nos seus eventos.

A situação atual da pandemia levou a uma onda de cancelamento de eventos em Salvador essa semana.

Veja lista de outros eventos cancelados e adiados:

Cancelados

Pier Sound - Sorriso Maroto e Pagodart - 8 de janeiro

Feijão do Casarão - Batifun - 8 de janeiro

Verão da Osba - 8 e 9 janeiro

Bonfim de Tarde - Bell Marques e Xanddy - 13 de janeiro

Baile da Santinha In the Park - 14 e 21 de janeiro

Adiados

Pranchão - Durval Lelys e Saulo - 8 de janeiro

Baile Pierrot - Bailinho de Quinta, Gerônimo e Fanfarra Pierrot - 8 de janeiro

Biergarten - Os Myfriends, Dj Secretinho, Vini e Magary - 8 de janeiro

Ensaio da Timbalada - 9 de janeiro

Festa Magia - Luiz Caldas e Zeca Baleiro - 15 de janeiro

Circuito Verão 2022 - Larissa Luz, Baiana System e Pitty - 15 de janeiro

Circuito Verão 2022 - Titãs e Jota Quest - 22 de janeiro

Axezin, com Alexandre Peixe - 15 de janeiro

Violivoz, com Chico César e Geraldo Azevedo - 14, 15 e 16 de janeiro

Lulu Santos - 13 de fevereiro